Büyükşehir’den Online destek!
Yüz yüze, telefonla ya da çevrimiçi ücretsiz psikolog desteği veriliyor.
Büyükşehir belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında psikolog desteklerini yeni normal sürece uygun bir şekilde gerçekleştiriyor. Pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze seanslara ilave olarak online iletişim de sağlanıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Belediyecilik uygulamaları kapsamında vatandaşlara sunulan psikolog hizmetlerinde de yeni normal sürece uygun hareket ediliyor.
Tedbirler kapsamında gerçekleştirilen yüz yüze seanslara ilave olarak çağrı yoluyla ve çevrimiçi de destek sağlanıyor. Sağlık ve sosyal hizmetler dairesi başkanlığı koordinesindeki uzman psikologlar başvuruda bulunan vatandaşlara internet üzerinden de ulaşabiliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Şube Müdürü Tuba Gökçen ‘’psikolojik destekler danışanlarımızın ihtiyacına göre yüz yüze, telefonla ya da çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor ‘’ İfadelerine yer verdi
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