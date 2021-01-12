Büyükşehir’den Online Destek
Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında psikolog desteklerini yeni normal sürece uygun bir şekilde gerçekleştiriyor. Pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze seanslara ilave olarak online iletişim de sağlanıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara sunulan psikolog hizmetlerinde de yeni normal sürece uygun hareket ediliyor. Tedbirler kapsamında gerçekleştirilen yüz yüze seanslara ilave olarak çağrı yoluyla ve çevrimiçi de destek sağlanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesindeki uzman psikologlar başvuruda bulunan vatandaşlara internet üzerinden de ulaşabiliyor.
Uygulama Ücretsiz
Ücretsiz olarak gerçekleştirilen psikolog desteğinden, kadınların yanı sıra evli çiftler ve çocuklar da yararlanabiliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir olarak hemşehrilerimize ücretsiz psikolog desteği sunmaktayız. Psikolojik destekler danışanlarımızın ihtiyacına göre yüz yüze, telefonla ya da çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor. Destek almak isteyen vatandaşlarımız, Bahçelievler Aile Danışma Merkezi 0344 2235078, Karaziyaret Aile Danışma Merkezi 0344 2512176ve Deligönüller Konağı Aile Danışma Merkezine 0344 2214686 telefonlarından ulaşarak randevu alabilirler” ifadeleri kullanıldı.
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