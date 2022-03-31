Büyükşehir’den Otizm Farkındalık Günü Etkinliği
Büyükşehir Belediyesi, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 31 Mart Perşembe günü (yarın) çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikler saat 11.00’da başlayacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 31 Mart Perşembe günü (yarın) çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek program saat 11.00’da başlayacak. Sergi alanı ziyaretinin ardından özel gereksinimli bireyler, izleyicilere dram ve ritim gösterisi sergileyecek. Etkinlikte Kubilay Özbek ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri katılımcılara müzik ziyafeti yaşatacak. Müzik dinletisinin ardından Dr. Mehmet Küçükgöz, otizm farkındalığı oluşturmak amacıyla söyleşi etkinliğinde katılımcılarla bir araya gelecek. Ayrıca etkinlikte Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için mavi balonlar gökyüzüne bırakılacak. Program ile ilgili olarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada tüm vatandaşların davet edildiği belirtildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19