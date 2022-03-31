Büyükşehir’den Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 31 Mart Perşembe günü (yarın) çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek program saat 11.00’da başlayacak. Sergi alanı ziyaretinin ardından özel gereksinimli bireyler, izleyicilere dram ve ritim gösterisi sergileyecek. Etkinlikte Kubilay Özbek ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri katılımcılara müzik ziyafeti yaşatacak. Müzik dinletisinin ardından Dr. Mehmet Küçükgöz, otizm farkındalığı oluşturmak amacıyla söyleşi etkinliğinde katılımcılarla bir araya gelecek. Ayrıca etkinlikte Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için mavi balonlar gökyüzüne bırakılacak. Program ile ilgili olarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada tüm vatandaşların davet edildiği belirtildi.