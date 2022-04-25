Büyükşehir’den Özel Gereksinimli Öğrencilere Ulaşım Desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında özel gereksinimli vatandaşlara yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, özel gereksinimli öğrencilere yönelik EKPSS kursları düzenleyen, ücretsiz kitap ve ulaşım desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, 24 Nisan Pazar günü (dün) Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren memur adaylarını da yalnız bırakmadı. Sınava girecek memur adaylarının evleri ile okulları arasındaki ulaşımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri teşekkür etti.

Eğitimlerimizle Yakından İlgilendiler

Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle özel gereksinimli öğrencilere yönelik düzenlenen EKPSS kurslarında eğitim alan Beyza Şireli, “EKPSS’ye Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu kurs sayesinde hazırlandım. Kurslarda verilen eğitimlerden ve bizimle yakından ilgilenen hocalarımızdan çok memnun kaldım. Kar kış demeden zor şartlar altında dahi olsa bizim eğitiminizle yakından ilgilendiler. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e, bizimle yakından ilgilenen hocalarımıza ve bu eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.