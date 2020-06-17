Büyükşehir’den parke çalışması!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında asfalt seriminin yanı sıra parke döşeme çalışmalarına da devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2020, 12:02
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde kilit parke döşeme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Türkoğlu İlçesi Doluca Mahallesi’nde mezarlık alanında başlattığı kilit parke döşeme çalışmalarını tamamladı.
Doluca Mahallesi’nde 800 metrekare kilit parke döşemesinin ardından ekipler Dulkadiroğlu İlçesi Elmalar Mahallesinde 1400 metrekarelik mezarlık alanı yolunda kilit parke döşeme çalışmalarına başladılar.
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