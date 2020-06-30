Büyükşehir’den şehitler anısına hayrat!

Büyükşehir Belediyesinin şehitlerimizin anısını yaşatmak, ismini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yaptığı çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında El-Bab bölgesinde şehit olan Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş KARACA anısına Onikişubat İlçesi Kale Mahallesindeki mezarlığa ve 2020 yılında Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes BAYKUŞ anısına Onikişubat İlçesi Hacı Mustafa Mahallesi Malik Bin Ejder Türbesi yanında bulunan şehidimizin mezarının yanına taş çeşme yapıldı.