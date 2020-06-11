Büyükşehir’den servis yoluna asfalt!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde yürüttüğü yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Dulkadiroğlu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde Doğu Çevre Yolu üzerinde Arsan Kavşağı’ndaki servis yolunda sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler asfalt serim çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç olan bölgelerde asfalt yama çalışmalarına da devam ediyor