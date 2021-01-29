Büyükşehir’den Sıcak Çorba İkramı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle beğeni topluyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde vatandaşlara sabah saatlerinde ücretsiz sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuluyor. İkramlar, Küçük Sanayi Sitesi, Haller Bölgesi ve Şekerdere Caddesi’nde bulunan Çorba Evleri’nden yapılıyor. Dağıtımlar, hafta içi her gün Küçük Sanayi Sitesi’nde 08.00 – 16.00 saatlerinde, Haller Bölgesi ve Şekerdere Caddesi’ndeki Çorba Evleri’nde ise 07.00 –09.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Günde 2 Bin Kişiye Ulaşılıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan dağıtılan ikramlara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda şehir genelinde hemşehrilerimize her sabah çorba ikramımız devam ediyor. Küçük Sanayi Sitesi’nde 08.00 – 16.00 saatleri arasında yapılan çorba ikramımız, Haller Bölgesi ve Şekerdere Caddesi’ndeki Çorba Evleri’nde 07.00 – 09.00 saatleri arasında devam ediyor. Bu hizmetimizle günde yaklaşık 2 bin hemşehrimize ulaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.