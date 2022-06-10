Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 12 Haziran Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Sıra Gecesi etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 20.30’da başlayacak etkinlikte Grup Sıra, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Türkülerini müzikseverler için seslendirecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “12 Haziran Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Sıra Gecesi etkinliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.