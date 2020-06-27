Büyükşehir’den sosyal belediyecilik!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında da hemşehrilerinin hizmetinde olmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2020, 10:23
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı ekipleri akülü araba, tekerlekli sandalye ve hasta yatağını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak İlçelerinde ihtiyaç sahibi iki kişiye akülü araba, bir kişiye manuel sandalye ve bir kişiye ise hasta yatağını teslim etti.
Aldıkları hediyelerden oldukça mutlu olan vatandaşlar, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
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