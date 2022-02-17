Büyükşehir’den Su Tüketim Bedelinde KDV İndirimi
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Su Tüketim Bedeli üzerinden alınan %8 KDV’nin %1’e indirildiğini açıkladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, su tüketim bedeli üzerinden alınan KDV’de indirim yapıldığını müjdeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’ sonrası gıda ürünlerinde %8 olarak uygulanan KDV, %1’e indirilmişti. Bu kapsamda bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, KASKİ faturalarında su tüketim bedeli üzerinden alınan %8’lik KDV’yi %1’e düşürdü.
Hayırlı Olsun
Uygulamaya konan yeni düzenleme ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi sonrası biz de su tüketim bedelindeki KDV’yi %8’den %1’e indirdik ve uygulamaya başladık. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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