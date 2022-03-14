Büyükşehir’den Sürücülere Uyarı
Büyükşehir Belediyesi, kanalizasyon hattı çalışmaları dolayısıyla Vezir Hoca Bulvarı’nda tek şeridin 24 Mart Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ 14.03.2022, 19:06
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Dulkadiroğlu Güneşevler Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Vezir Hoca Bulvarı’nın tek şeridi 15 - 24 Mart tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından Vezir Hoca Bulvarı’nda bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, 24 Mart tarihine kadar bulvardaki tek şerit ulaşıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın trafikte dikkatli olmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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