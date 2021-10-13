Büyükşehir’den tarıma bir katkı daha: 6 milyon TL’lik yatırım…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarımsal üretimine katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. İnşasına start verilen proje kapsamında, ceviz üretiminin odak noktalarından Çağlayancerit ilçesine “Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi” kazandırılacak. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın katkıları ve Çağlayancerit Belediyesi ortaklığında hayata geçirilecek proje, Kahramanmaraş’ın ceviz üretimindeki hacmini artırırken, katma değerli ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yerini almasına olanak tanıyacak. Toplamda 5 bin metrekare alan üzerinde yükselecek tesis, toplama ve depolama, kurutma, sınıflandırma ve paketleme, imalat üniteleri gibi birçok fonksiyonu bünyesinde barındıracak. İnşa işlemlerinin devam ettiği yaklaşık 6 milyon TL’lik projenin 2022 yılı içinde tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Sektörde Birinci

Kahramanmaraş, Türkiye’de ceviz üretimi noktasında ilk sırada yer alıyor. Yurt genelinde yaklaşık 10 milyon ceviz ağacından elde edilen, yıllık 215 bin ton hasadın hatırı sayılır miktarı Çağlayancerit ilçesinde üretiliyor. Farklı türlerin yetiştirilebildiği şehirde, yöreye özgü 9 ceviz çeşidi bulunuyor. Yapılacak Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi Projesiyle beraber bu üretimler, hacimlerine göre sınıflandırılarak farklı seçeneklerde pazarlardaki yerini alabilecek. Ürünlerin katma değerinin artmasıyla, çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesine katkı sağlanacak.