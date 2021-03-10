Büyükşehir’den ticari taksilere denetim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yeniden Kontrollü Normalleşme sürecinde denetimlere aralıksız devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Dinamik Denetim ekipleri ve trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, şehir genelindeki 21taksi durağı ve onlara bağlı 143 ticari taksidenetleniyor.Düzenlenen denetimlerde, ticari taksilerdemaske, mesafe ve temizlik önlemleri kontrol ediliyor. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri konusundaki 5823 sayılı genelge kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Denetimler Halk Sağlığı İçin

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’ndan düzenlenen denetimlere ilişkin,“Toplamda 33 ayrı denetim ekibimizle şehrimizdeki normalleşme sürecinin kurallara uygun ve halk sağlığını olumsuz etkilemeyecek bir biçimde sürdürülebilmesi için çalışıyoruz. Toplu taşıma araçlarımızda gerçekleştirdiğimiz denetimler, periyodik olarak devam ediyor. Bilinçli şoförlerimiz, işletme sahiplerimiz ve vatandaşlarımızın kurallara uygun olarak sosyal hayata devam etmeleriyle yaşanan salgının seyrinin azaltılmasını hedefliyoruz” açıklamalarında bulunuldu.