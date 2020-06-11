Büyükşehir’den toplu taşımaya 1 milyon 363 bin TL’lik destek!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde ilimizde hizmet veren özel halk otobüslerine meclis kararıyla 1 milyon 363 bin TL Gelir Destek Parası ödediği belirtildi.

Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “ KOVİD-19 salgın hastalığı kapsamında ilimizde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri esnafına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Meclis Kararı ile Mayıs ayı içerisinde Pandemi Gelir Desteği Ödemesi yapılmıştır.

Toplu taşımada çalışan merkez ilçelerde 348 araca 3 bin 500 TL’den 1 milyon 218 bin lira, Elbistan İlçesinde 44 araca 2 bin 500 TL’den 110 bin lira, Afşin İlçesinde ise 14 araca 2 bin 500 TL’den 35 bin lira olmak üzere 1 milyon 363 bin TL ödemeleri yapılmıştır” denilerek bilgi verildi.