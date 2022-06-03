Büyükşehir’den Toz Taşınımına Müdahale
Büyükşehir Belediyesi, şehirde etkili olan toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için şehrin muhtelif yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2022, 19:36
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde etkili olan toz taşınımı dolayısıyla oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için derhal çalışmalara başladı. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından şehrin muhtelif yerlerinde cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda temizlik uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adresler arasında Milli İrade Meydanı, Trabzon Caddesi, Demokrasi Meydanı ve Atatürk Meydanı yer aldı. Onlarca iş makinesi ve personelle gerçekleştirilen çalışmalarla kuvvetli rüzgârla birlikte etkisini artıran toz taşınımının yol açabileceği olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.
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