Büyükşehir’den Türkoğlu’na yeni köprü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Şehir genelinde pek çok mahalleye yeni köprüler inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bir yenisini de Türkoğlu Kuyumcular Mahallesi’ne kazandırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, bölgeye kazandırılacak yeni köprü için ihaleye çıkıyor. 11 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek ihalenin ardından bölgeye kazandırılacak yeni köprünün inşaatına başlanacak. Çalışmalarla bölgeye yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde, 7 ayaklı modern bir köprü kazandırılacak.

Şehrimize Hayırlı Olsun

Türkoğlu Kuyumcular Mahallesi’ne kazandıracak yeni köprü ile ilgili bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkoğlu Kuyumcular Mahallemize dar olduğu için ulaşımda tehlike arz eden köprü yerine yaklaşık 100 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe sahip 7 ayaklı modern bir köprü kazandırıyoruz. 11 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek ihalenin ardından hemen köprümüzün inşaatına başlayacağız. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.