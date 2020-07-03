Büyükşehir’den vektörel mücadele!

Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele konusunda temizlik çalışmalarına il genelinde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri Türkoğlu İlçesi İmalı Çayı’nda temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Türkoğlu ilçesinde bulunan İmalı Çayı’nın sivrisinek üreme alanı oluşturduğu ekipler tarafından tespit edilmiş olup, bu sebepten ötürü temizlik yapılarak fiziksel mücadele çalışmasına destek verildi.

Sivrisineklerin üreme alanları, yapılan temizlik neticesinde biyosidal ürün kullanılmadan bertaraf edilerek Türkoğlu ilçesinde yaşayan hemşehrilerimize rahat bir nefes aldırdı.