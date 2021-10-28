Büyükşehir’den Yalan Habere Tekzip

Gazeteye gönderilen tekzip metninde şu ifadeler kullanıldı: “25.10.2021 tarihinde internet gazetenizin “haberler gündem” bölümünde Veli TOPRAK’ın “Bu da Maraş’ın bankamatiği” başlıklı haberde; “Bankamatik memurların sonu gelmiyor. Selda Umur Göker, 2016’da AKP’li K. Maraş Belediyesi’ne uzman olarak girdi. Ayrılıp farklı şehirlerde çalışmasına rağmen ilişiğini kesmedi. Belediyeden 4 yıl, 6 bin 500 lira maaş almaya devam ettiği” belirtilmektedir. Bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur. Haber konusu kişi Selda GÖKER 07.01.2016 - 01.05.2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iştiraki Akbel A.Ş bünyesinde İş Güvenliği Uzmanı olarak kısmi zamanlı iş sözleşmesi ile işe başlamıştır. 01.05.2018-12.07.2021 tarihleri arasında ise aktif olarak tam zamanlı iş sözleşmesi ile çalışmaya devam etmektedir. İlgili Selda GÖKER, 12.07.2021-31.10.2021 tarihleri arasında doğum raporu (iş göremezlik) alarak izne ayrılmıştır. Bu döneme ilişkin AKBEL A.Ş tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmamıştır. Kaldı ki konuyla ilgili olarak 09.07.2021 tarih ve 181 sayılı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Müfettişliğince muhakkik görevlendirilmiş olup, inceleme devam etmektedir. Dolayısıyla bu iddiaların doğru olmadığını anlamak mümkün iken, bu yönde bir araştırma ve incelemeye gerek görmeyerek bu şekilde haber yapılmasını, gazetecilik etiği ve ilkeleri ile bağdaştırmak mümkün değildir. Söz konusu haberin hazırlanışındaki yaklaşımın değerlendirmesini kamuoyu takdirine bırakıyoruz. Bu açıklamanın 5817 Sayılı Basın Kanunu’nun 14 üncü maddesine istinaden aynı sayfalarda, aynı başlıklar altında yayımlanmasını kanuni haklarımız saklı kalmak suretiyle rica ederiz.”