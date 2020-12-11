Büyükşehir’den Yapılandırma Fırsatı
Büyükşehir Belediyesi, tüm vergi kalemlerinde vatandaşa yapılandırma kolaylığı sağlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.12.2020, 00:17 11.12.2020, 00:20
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’ kapsamında tüm vergi kalemlerinde vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Taksitli ödeme seçeneğinin de yer aldığı yeni düzenlemede peşin ödemelerde, farklı kalemlerde %90’a varan indirimler yapılıyor. Konu ile ilgili olarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yapılandırma başvuruları 31 Aralık Perşembe gününe kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgi için vatandaşlarımız 0344 228 46 00 numaralı telefonu arayabilir” ifadeleri kullanıldı.
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