Büyükşehir’den yaya yollarına düzenleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yayaların kullandığı yolları parke ve bordür uygulamalarıyla düzenliyor. Dulkadiroğlu Güzelyurt Mahallesi Bertizliler Caddesi üzerindeki yaya geçişinde güvenlik sorunu oluşturan hattın toplamda 700 metre uzunluğa sahip alanında bin metrekare parke ve bordür uygulaması yapılıyor. Onikişubat ilçesinde ise yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nda tamamlanan sıcak asfalt işlemiyle birlikte çevre düzenleme uygulamalarına başlandı. Devam eden çalışmalarda, hattın 500 metrekare alanına 250 metre uzunluğunda parke ve bordür çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Engel Kalmadı

Cadde üzerinde ikamet eden Abdullah Kale Av. Mehmet Ali Kısakürek bulvarındaki çalışmalar ile ilgili, “Eşim ve ben burada oturuyoruz. Ben engelliyim tekerlekli sandalye kullanıyorum. Hemen evimizin ön kısmında Büyükşehir Belediye’mizden ekipler çalışıyordu. Sağ olsunlar, kaldırım üzerine tekerlekli sandalyeyle çıkabilmemiz için parke çalışması yaptılar. Şimdi caddeye çıkmamıza engel kalmadı. Taş taş üstüne koyandan Allah razı olsun” dedi.