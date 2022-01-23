Büyükşehir’den yaya yollarında temizlik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, arterlerdeki yoğun çalışmalarının yanı sıra yaya yolu ve refüjlerde de çalışmalarını büyük bir süratle sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler yaya yollarında çalışırken, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ise yol üzerinde yağıştan etkilenen ağaçların budamalarını gerçekleştiriyor. Şehir merkezi başta olmaz üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı yaya yollarında karlar temizlenirken; aşırı yağışlar sebebiyle zarar gören ağaçlar da kaldırılıyor.

Yaya Yolları da Açılıyor

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehir genelinde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehir genelinde konumlandırdığımız ekiplerimizle yaya yollarının temizliğini gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gerek arterlerin gerekse yaya yollarının temizliği için sahadayız” ifadeleri kullanıldı.