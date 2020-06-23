Büyükşehir’den Yedikuyular’a Bedesten Çarşısı!

Büyükşehir Belediyesi turizm çalışmaları kapsamında Yedikuyular bölgesinde Bedesten Çarşısı yapımına başladı.

Toplam inşaat alanı 2 bin metrekare olan Bedesten Çarşısı’nda 10 adet dükkan, sosyal alan, bay-bayan mescit, wc ve bebek bakım odası bulunacak.

Yedikuyular mevkiini sadece kış turizmi için değil, dört mevsim kullanılmasını sağlayacak olan Bedesten Çarşısı’nda Kahramanmaraş’ın yöresel el sanatları ürünlerinin satışı ve tanıtımı yapılacak. Bölge böylece yazın sıcak havalardan bunalan insanlar için de güzel bir dinlenme mekanı olacak.