Büyükşehir’den yeşil alanlarda bakım çalışması
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde arter, cadde, meydan ve bulvarlardaki minyatür ağaçlarda budama çalışmaları gerçekleştiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.08.2021, 11:34
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, peyzaj uygulamalarıyla şehir genelindeki arterleri güzelleştiriyor. Çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde refüj, bulvar, cadde ve meydanlarda bulunan minyatür ağaçlar, budama uygulamalarıyla estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Ekiplerin çalışmalarını gerçekleştirdiği adresler arasında Ali Sezal Bulvarı, Vezir Hoca Bulvarı, İsmet Karaokur Bulvarı, Boğaziçi Bulvarı ve Tekzen mevkii yer aldı. Form budama uygulamalarının yanı sıra bitkilendirme, toprak tesviye ve peyzaj uygulamaları şehir genelinde devam ediyor.
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