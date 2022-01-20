Büyükşehir’den Yürekleri Isıtan Sıcak Çorba İkramı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, örnek bir sosyal belediyecilik çalışması daha gerçekleştirdi. Şehrin birçok noktasında yapılan çorba ve ekmek ikramı, bu kez otogara taşındı. Her gün 2 bin kişiye Küçük Sanayi Sitesi, Haller Bölgesi ve Şekerdere Caddesi’nde bulunan Çorba Evleri’nden yapılan ikramlar; otogarda soğuk kış günlerinde seyahat eden yolcuların içini ısıttı. Beğeniyle karşılanan çalışma dolayısıyla, yolcuların yanı sıra kamu görevlileri ve otogar esnafı da Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.