Büyükşehir’den Yürüyüş Yollarında Hummalı Çalışmalar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 220 araç ve 600’ün üzerinde personelle kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 10 gündür yoğun kar yağışının yanı sıra şiddetli fırtına ve rüzgârın yaşandığı kentte, bir yandan yol açma ve buzlanma önleyici uygulamalar gerçekleştirilirken; öte yandan yaya geçitleri, otobüs durakları, yürüyüş yolları, üst geçitler de kardan temizleniyor. Çalışmalarda, yağışlar nedeniyle kırılarak yollara savrulan muhtelif türden nesneler de trafik güvenliğinin sağlanması adına kaldırılıyor. Ekipler, zemindeki buzların yürüyüş yollarında olumsuzluklara neden olmaması için kazıma ve tuz uygulamalarını da aralıksız sürdürüyor.