Büyükşehir’den Yürüyüş Yollarında Hummalı Çalışmalar
Kentte 600’ün üzerinde personel ve 220 araçla bir yandan tuzlama ve yol açma çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, öte yandan muhtelif nesnelerin yollardan kaldırılması ve yaya yollarının açılması için seferber oluyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2022, 14:07
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 220 araç ve 600’ün üzerinde personelle kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 10 gündür yoğun kar yağışının yanı sıra şiddetli fırtına ve rüzgârın yaşandığı kentte, bir yandan yol açma ve buzlanma önleyici uygulamalar gerçekleştirilirken; öte yandan yaya geçitleri, otobüs durakları, yürüyüş yolları, üst geçitler de kardan temizleniyor. Çalışmalarda, yağışlar nedeniyle kırılarak yollara savrulan muhtelif türden nesneler de trafik güvenliğinin sağlanması adına kaldırılıyor. Ekipler, zemindeki buzların yürüyüş yollarında olumsuzluklara neden olmaması için kazıma ve tuz uygulamalarını da aralıksız sürdürüyor.
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