Büyükşehir’e Sosyal Hizmet Teşekkürü

Ergüneş, “Büyükşehir Belediyemizin YADES ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sağladığı imkânları da yerinde görme fırsatımız oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e gerçekleştirdiği sosyal çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemeler gerçekleştirmek için şehre gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ile bir araya geldi. Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu’nun da yer aldığı heyet ilk olarak Kültürpark’ta sürdürülen sosyal ve kültürel hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi faaliyetlerinin yanı sıra 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen ücretsiz eğitimler ile ilgili bilgiler verdi.

Hemşehrilerimizin Yanındayız

Başkan Hayrettin Güngör, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız İsmail Ergüneş ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Demircioğlu’nun katılımıyla sosyal ve kültürel çalışmalarımızın gerçekleştirildiği Kültürpark’ta incelemelerde bulunduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla ortaklaşa birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Kahramanmaraş olarak yerel yönetimlere örnek olan projelerimiz ve faaliyetlerimiz var. Hemşehrilerimizin daima yanındayız. İnşallah hükümetimizin de destekleriyle bu alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Örnek Çalışmalar

65 yaş üzeri vatandaşlara açılan kursların çok önemli bir faaliyet olduğuna değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ise, “Kahramanmaraş’ta bulunmaktan dolayı duymuş olduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bakanlığımız ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ortak ürünü olan Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik düzenlenen atölyeleri ziyaret ettik. Özellikle yaşlı vatandaşlarımıza yönelik yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Burada 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın yeteneklerine şahitlik ettik. Kültür ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş’ı çok sevdiğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Ziyareti

Saha ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş’i makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın yanı sıra Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu da yer aldı. Başkan Güngör, Bakan Yardımcısı Ergüneş ve Genel Müdür Demircioğlu’na Büyükşehir Belediyesi Kültür

Yayınları’nı hediye etti. Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, misafirperverliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.