Büyükşehir’e Yılın Ulaşım Projesi Ödülü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir ve ulaşım projeleriyle beğeni topluyor. Bu kapsamda, Büyükşehir tarafından hazırlanan Online Trafik Yönetimi projesi Şehir Ödülleri Türkiye Organizasyonu kapsamında “Yılın Ulaşım Projesi” ödülüne layık görüldü.22 – 24 Şubat arasında Ardahan Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yanı sıra Ardahan Valiliği, Ardahan Sanayi ve Ticaret Odası, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı gibi birçok kamu kurumunun işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Akıllı Trafik Yönetimi

Şehir Ödülleri Türkiye Organizasyonu etkinliğinde komite tarafından değerlen projelere toplamda 27 kategoride verilen 34 ödül sahiplerini buldu. Projelere takdim edilen ödüller, sürdürülebilir, erişilebilir, yönetilebilir ve şeffaf uygulamaları çağrıştıran “Umut Işığı Ödülleri” temasıyla verildi. Büyükşehir bünyesinde Trafik Yönetim Merkezi kontrolörleri tarafından uygulanmakta olan sinyalizasyon sistemleri ve kamera destekli trafik planlamacılığı gibi bir dizi uygulamaları içeren projeyle kazanılan ödül, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör adına Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya’ya takdim edildi.

Şehrimize Hayırlı Olsun

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya ödül töreni sonrası, “Kahramanmaraş’ımızı dünya standartlarında, metropollerde uygulanan erişilebilir ve sürdürülebilir uygulamalarla buluşturuyoruz. ‘Yol medeniyettir’ ilkesiyle akıllı şehir projelerinin öncül adımlarının kontrollü ve iyi planlanmış bir trafik yönetiminden geçtiğini biliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün, kent planlamacılığı ve belediyecilik alanındaki vizyonu ve inovatif projelerimizle bunu sağlamayı hedefliyoruz. Yılın Ulaşım Projesi ödülümüzün tüm Kahramanmaraş’a hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.