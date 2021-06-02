Büyükşehir’in maaş promosyonu 3 kat arttı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan maaş ödeme protokolleri işçileri sevindirdi. Protokol çerçevesinde; maaş anlaşması yapılan İş Bankası tarafından kurum personellerine kişi başı 3 bin 65 TL promosyon ödemesi yapılacak. Bir önceki anlaşmada Bin 110 TL olarak gerçekleşen promosyon ödemesinin Başkan Hayrettin Güngör’ün girişimleriyle 3 kat artış göstermesi çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Büyükşehir, KASKİ ve AKBEL personellerinin tamamının yararlanacağı ödemeler, ilk maaşla birlikte hesaplara yatırılacak. Yapılan protokolle 3 bin 415 personele toplam 10,5 Milyon TL ödeme yapılmış olacak.