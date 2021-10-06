Büyükşehir’in ödüllü hizmetleri EXPOBEL’de ilgi odağı oldu
Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’nda (EXPOBEL) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yerel yönetimler ile tedarikçi ve tüketicinin buluştuğu fuarda; YADES, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Atıkmatik, Kahramankart gibi birçok ödüllü hizmet katılımcılara tanıtıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’nda (EXPOBEL) akıllı belediyecilik uygulamalarını ziyaretçilere tanıtıyor. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde bugün kapılarını ziyaretçilerine açan fuarın ziyaretçileri arasında yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile tedarikçiler yer alıyor. Belediyecilik uygulamalarının görücüye çıktığı etkinlikte, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stant ilgi odağı oldu. YADES, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Atıkmatik, Kahramankart, E-Belediyecilik ve Mobil Uygulamalar gibi hizmetlerin tanıtıldığı stant 9 Ekim Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.
O Uygulama Ödül Almıştı!
Stantta tanıtılan akıllı belediyecilik hizmetlerinden “Akıllı Ulaşım Sistemleri” Şehir Ödülleri Türkiye Organizasyonu kapsamında “Yılın Ulaşım Projesi” ödülü almıştı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan proje ile şehirde kontrol edilebilir bir trafik oluşturulabiliyor. Trafik Yönetim Merkezi adıyla uygulamada olan proje, sinyalizasyon sistemleri ve kamera desteği ile anlık müdahaleye de imkân tanıyabiliyor.
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