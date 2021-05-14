Büyükşehir’in Sporcusu Türkiye’yi Temsil Edecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları gösterdikleri başarılarla göz dolduruyor. Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’da düzenlenen Nikola Petrov ve Don Kolov Turnuvası’nda bronz madalya alarak kürsüde Türk Bayrağı’nı dalgalandırmayı başaran Anıl Kılıçsallayan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Güreş Milli Takımı adına mücadele edecek. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Anıl Kılıçsallayan, 17 - 23 Mayıs tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenecek U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 125 kiloda ülkemizi temsil edecek.