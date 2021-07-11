Büyükşehir’in ürettiği çiçeklerle şehri renklendiriyor
33 bin metrekare alana sahip Büyükşehir Belediyesi seralarında yetiştirilen toplamda 3 Milyon bitki her yıl kentin park, meydan, cadde ve bulvarlarını renklendiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.07.2021, 11:06 11.07.2021, 14:56
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini sağlayan rengârenk bitkileri kendi imkânlarıyla üretiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerde binlerce kışlık ve yazlık bitki üretmeye devam ediyor. 3 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 33 bin metrekare alanda üretilen bitkilerle şehir süsleniyor. 2020 yılı içerisinde ekipler tarafından
Büyükşehir Belediyesi’nin seralarında yetiştirilen yaklaşık 23 bin çalı grubu, binlerce farklı türden ağaç ve milyonlarca çiçek toprakla buluşturuldu. Seralarda yetiştirilen yıllık yaklaşık 3 milyon bitki şehir genelinde bulunan ana arter, park, meydan, bulvar ve refüjleri renklendiriyor.
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