Büyükşehir’le daha ulaşılabilir bir Andırın

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımları kapsamında Andırın ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, toplamda 3,5 kilometre uzunluğa sahip Torlar – Karasu bağlantı yolunda sathi kaplama çalışmalarını tamamlandı. Diğer bir adres Gökgedik Mahallesinde ise toplamda 7,5 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Gökgedik Mahallesindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Emirler, Darıovası, Karapınar, Bulgurkaya Mahalleleri ile Beşbucak - Akçakoyunlu ve Arıklar – Hacıveliuşağı arasındaki yollarda asfalt sathi kaplama uygulamalarına başlayacak.

Yol Sorunumuzu Büyükşehir Belediyesi Çözdü

Gökgedik Mahalle Muhtarı Zekeriya Bucak çalışmalara ilişkin, “Yıllardır mahallemizin yol sorunu vardı. Mahallemizi ilçe merkezine bağlayan yol kullanılamaz hale geldiği için şehir dışından gelen misafirlerimiz mahallemize özel araçlarıyla gelemiyordu. Mahalle yolumuz kötü olduğu için araçlar sürekli bozulur ve tamire ihtiyaç duyardı. Adeta mahalle sakinlerimizin araçları sanayiden çıkmazdı. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımıza arz ettiğimizde yol sorunumuzu çözeceğini bizlere iletti ve ardından mahallemizde çalışmalar başladı. İnşallah çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacak ve bayramda şehir dışından misafirlerimiz geldiğinde rahat bir şekilde mahallemize ulaşabilecekler. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi personellerine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.