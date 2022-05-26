Büyükşehir’le Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gezi programı duygu dolu anlara sahne oldu.
KAHRAMANMARAŞ 26.05.2022, 14:19 26.05.2022, 16:41
"Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor" projesi kapsamında Kıbrıs’a uğurlanan 45 Kıbrıs gazisi, 48 yıl aranın ardından vatandaşların refah içerisinde yaşamasının hakkı gururunu yaşadı.
Gezinin son gününde de, aziz hatıraları canlanan gaziler anılarını anlattı.
Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği kahramanmaraş şube Başkanı Tayfun Özbek, böylesine anlamlı programı bizlere organize eden Hayrettin Güngör başkanıma ve ekibine teşekkür ederim” dedi.
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