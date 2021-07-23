Büyükşehir’le kirliliğe geçit yok

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk ve çevre sağlığının korunması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda onlarca personel ve iş makinası ortak kullanım alanlarını sterilize ederek atıkların bertarafını gerçekleştiriyor.

Özellikle Kurban Bayramı dolayısıyla oluşan kaçak atık dökümlerini tespit eden ekipler, tonlarca hayvansal atığı herhangi bir olumsuzluk meydana gelmeden Kürtül Katı Atık Entegre Tesisine sevk etti.

Bir yandan da konteyner civarlarına gelişigüzel atılan atıklar, zoonoz (hayvandan insana bulaşan) hastalıklar oluşturmaması adına ilaçlanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız kaçak atık dökümü ile karşılaşmaları halinde ALO 153 Çözüm Masası’na bildirerek bizlere yardımcı olabilirler” ifadelerine yer verildi.