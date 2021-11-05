Büyükşehir’le Pazarcık’ın Çehresi Değişiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında önemli bir çalışmaya daha start verdi. 2021 Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen yatırımla Pazarcık ilçesine bağlı 5 merkezi mahalleyi kapsayan toplamda 11 kilometrelik arter baştan sona yenilenecek. İlçenin yoğun nüfuslu Ahmet Bozdağ, Memiş Özdal, Şehit Nurettin Ademoğlu, 15 Temmuz ve Menderes mahallelerinde zemin hazırlıkları tamamlandı. Daha önce parke olan ve ulaşımda aksamaların yaşandığı arterler, sıcak asfaltla konforlu hale getirilecek. Toplamda 3 Milyon TL yatırımla yenilecek güzergâhlarda devam eden asfalt uygulamasının da kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.