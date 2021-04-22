Büyükşehir’le zararlılara geçit yok

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde zararlı ve larva mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir genelinde yaz aylarında artış gösteren ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ‘larva ve ergin’ türlerle mücadele gerçekleştiriyor. Kış ayları boyunca gerçekleştirilen larva mücadelesinin ardından toplamda 54 araç ve 110 personel ile halk sağlığını korumak için biyosidal ürün ve diğer teknik yöntemlerle sivrisinek, karasinek, kene, pire, hamamböceği ve kemirgenlere karşı mücadele ediliyor. Çevre dostu ürünlerle gerçekleştirilen mücadeleler aracılığıyla zararlı popülasyonlarının azaltılması hedefleniyor.

Çevreci Ürünler Kullanılıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde bulunan ve sivrisinek üreme alanları olan foseptik çukur, kanalizasyon, dere kenarları, süs ve sulama havuzları, her türlü durgun sular ile karasinek gibi vektörlerin çoğalma alanları olan hayvansal üretim yapılan bölgeler, hayvan gübrelikleri, organik çöp atıkları ve konteynerleri bulunduğu yerlerde yoğun olarak görülen bu canlılarla kültürel, fiziksel ve biyolojik olarak mücadele ediyoruz. Ayrıca larva ve erginlere yönelik de tamamı Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı doğa dostu ve çevreci biyosidal ürünler kullanarak müdahale ediyoruz. Vatandaşlara psikolojik rahatsızlık veren bu canlılara karşı Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilaçlama ekipleri tüm iletişim kanallarını 7/24 saat seferber ederek, vatandaşlardan gelen başvuruları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturup mağduriyet yaşanmaması için gayret ediyoruz” ifadelerine yer verildi.