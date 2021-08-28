Büyükşehir’li Sevilay'dan Tokyo'da Göz Dolduran Mücadele
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon sporcusu Sevilay Öztürk Tokyo'da gerçekleşen Paralimpik Yüzme mücadelesini 5. sırada tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 28.08.2021, 16:06 28.08.2021, 16:11
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarı serisini sürdürüyor. Daha önce Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde bir üçüncülük, üç ikincilik ve bir birincilik olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Sevilay Öztürk, son olarak Tokyo 2020 Olimpiyatları kapsamında düzenlenen Paralimpik Oyunları’nda kıyasıya mücadele etti. 24 Agustos - 5 Eylül tarihlerinde düzenlenen olimpiyatlarda "Paralimpik Yüzme" branşında yarışan genç sporcu, yarışmayı 5. sırada tamamladı. Milli takım adına yarışan Sevilay, Olimpiyattaki yarışmaları tamamlamasının ardından yurda döndü.
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