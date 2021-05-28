Büyükşehir’li Sporcuların Avrupa Karnesi: 5 Madalya!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen şampiyonalarda Türkiye’nin gururu oldu. 16 – 22 Mayıs tarihleri arasında Portekiz’in Maderia Adası’nda düzenlenen ve toplamda 47 ülkeden 380 sporcunun katıldığı Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele eden Büyükşehir sporcularından Sevilay Öztürk, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak göğüsleri kabarttı. Böylece Türkiye’nin toplamda 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığı şampiyonada toplamda 4 madalya Kahramanmaraş hanesine yazılmış oldu.

Üç Altından Biri Maraş’ın

Bir diğer Büyükşehir sporcusu Anıl Kılıçsallayan ise 17 - 23 Mayıs tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde 125 kiloda şampiyon oldu. Böylece Türkiye Güreş Milli Takımı’nın şampiyonada kazandığı 3 altın madalyadan biri Kahramanmaraş’tan geldi. Mayıs ayı içerisinde düzenlenen şampiyonalarda gösterdikleri başarılarla göz dolduran Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Avrupa’da fark yarattı.