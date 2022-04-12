Cadde trafiğe kapatılacak, o güne özel büyük indirimler yapılacak

Dulkadiroğlu Caddesi’nde başlayacak olan ‘Alışveriş Bayramı’ kapsamında cadde trafiğe kapatılacak ve o güne özel indirimler yapılacak. Sahur vaktine kadar devam edecek olan programda çeşitli etkinliklerde yer alacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kent ekonomisinde ticari hayatı canlandırmak ve yerel esnafa destek olma adına düzenlenen ‘Esnafımın Yanındayım’ kampanyasına, tüm vatandaşlarımızı destek olmaya davet etti.

Başkan Gürbüz düzenlenecek olan alış veriş bayramı hakkında yaptığı değerlendirmede, “Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisini en çok hisseden yerel esnafımıza destek olmak için başlattığımız alış veriş bayramını bu yılda devam ettiriyoruz. Kampanyadaki ana hedefimizi, halkımızın alışverişlerinde yerel esnafı tercih etmesi olarak belirlemiştik. ‘Alışveriş bayramı’ etkinliğimizi 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Dulkadiroğlu Caddesi’nde yapacağız. Bu yıl Ramazan Ayı’nın içerisinde olduğumuz için caddedeki tüm esnaflarımız, 12.30-02.30 saatleri arasında o güne özel indirimler yapacak. Caddeyi de trafiğe kapatarak vatandaşlarımızın alışverişlerini daha rahat bir şekilde yapmalarına imkan tanıyacağız” şeklinde konuştu.

“Esnaf ayakta kalsın diye vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak istiyoruz” diyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Yerel esnafın ayakta kalması ve kent ekonomisinin canlandırılması için özel bir dayanışma çağrısı yapıyoruz. Biz esnafımızı, alışveriş yapmaktan öte bir dost olarak görüyoruz. Bir kentin kalkınmasının, yerel esnafın ve küçük işletmelerin kalkınması ile mümkün olabileceğinin de bilinci ile elimizden geleni yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu bayram sevincine ortak olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.