Cadde ve bulvarlar ağaçlarla güzelleştiriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, peyzaj ve bitkilendirme çalışmalarıyla kent estetiğini güzelleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce şehir genelinde sürdürülen çalışmaların yeni adresi Turgut Özal Bulvarı oldu. Onikişubat ilçesinde bulunan ve şehrin batısındaki yoğun nüfuslu birçok mahallenin ulaşımını sağlayan toplam uzunluğu 3,5 kilometrelik arterdeki refüjde; gül hatmi, oya, defne, erguvan ve servi başta olmak üzere onlarca bitki ve ağaç toprakla buluşturuldu. Yanı sıra arter üzerindeki göbekte de peyzaj çalışması gerçekleştiren ekipler, bölgenin çehresini güzelleştirdi.

Kahramanmaraş’ı 865 Bin Bitki Süslüyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin estetik bir hale kavuşturulması ve tabiatla iç içe olması için park bahçe yatırımlarımızın yanı sıra peyzaj ve bitkilendirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sorumluluk sahamız içindeki merkezi arterler başta olmak üzere şehrimizin onlarca noktasında çalışmalarımızı tamamladık. 2021 yılı içinde şehrimizde 3 bin 500 adet ağaç, 10 bin 500 adet çalı türü bitki, 850 bin 500 adet mevsimli çiçek dikimi gerçekleştirdik. Turgut Özal Bulvarı’nda da gerçekleştirdiğimiz bitkilendirme uygulamasıyla arterimiz renklendi. Daha güzel bir Kahramanmaraş için hemşehrilerimizin hizmetindeyiz” ifadelerine yer verildi.