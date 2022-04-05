Cadde ve Bulvarlar Bitkilerle Donatılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde gerçekleştirdiği peyzaj ve bitkilendirme çalışmalarıyla kent estetiğine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif yerlerinde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adresler arasında Kapıçam Mezarlığı ve Ahır Dağı Caddesi yer aldı. Çalışmalarla Karaağaç, Akçaağaç, Yukka, Berberis türü yüzlerce ağaç toprakla buluşturuldu.

Pazarcık’ta Binlerce Bitki Toprakla Buluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelerde de peyzaj ve bitkilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarcık’ta baştan uca yenilenen toplamda 5 kilometre uzunluğundaki Kartalkaya Caddesi’ndeki refüjde; Zakkum, Hurma, Lucidum, Altuni Taflan, Oya, Şimşir ve Yeşil Taflan başta olmak üzere binlerce bitki ve ağaç toprakla buluşturuldu. Şehir merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen peyzaj, bitkilendirme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla kent estetiğinin sağlanması hedefleniyor.