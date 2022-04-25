Cadde ve Bulvarlar Büyükşehir’le Renkleniyor

Bu kapsamda ekipler tarafından Dulkadiroğlu Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nde refüj ve kavşaklarda toprak tesviye, çim serimi, bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden bir tanesi de Dulkadiroğlu Mehmet Nuri Arıkan Caddesi oldu. Ekipler tarafından caddedeki refüj ve kavşaklarda toprak tesviye, çim serimi, bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte şehrin muhtelif yerlerinde ağaç budama, çim biçimi, bitkilendirme, ağaç dikimi, çiçek ekimi gibi çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarımız ağırlık kazandı. Şehrimizi daha da güzelleştirmek ve kent estetiğini sağlamak için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi