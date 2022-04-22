Çadırkentte 23 Nisan çocuk bayramı coşkuyla kutlandı!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde büyük bir coşku ile kutlandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.04.2022, 16:36
Programda, şiirler okunarak adeta görsel bir şölen oluştu. Çadırkent’te kalan Suriyeli çocuklar etkinliklerde doyasıya eğlendi.
İl Göç İdare Müdürü Burak Yolcuoğlu programda bir konuşma yaptı.
Vali yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının öneminde bahsetti.
Daha sonra güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle program devam etti.
Namaz Vakti 22 Nisan 2022
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