Çadırkentte 23 Nisan çocuk bayramı coşkuyla kutlandı!

Programda, şiirler okunarak adeta görsel bir şölen oluştu. Çadırkent’te kalan Suriyeli çocuklar etkinliklerde doyasıya eğlendi.



İl Göç İdare Müdürü Burak Yolcuoğlu programda bir konuşma yaptı.



Vali yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının öneminde bahsetti.



Daha sonra güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle program devam etti.