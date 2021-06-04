Çağlayan yolu yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Göksun ilçesine bağlı Çağlayan Mahalle yolunu yeniliyor. Ekipler Çağlayan Mahallesinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki arterde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen yatırımlaeski ve kullanım ömrünü tamamlamış stabilize yoldaki sorunların önüne geçilecek.

Taleplerimiz Karşılanıyor

Çağlayan Mahalle Muhtarı Fahrettin Çeker çalışmalara ilişkin, “Mahallemizde çok büyük yol problemi vardı ve yollarımız çok kötü durumdaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’le bir araya geldiğimizde talebimizi Başkanımıza ilettik. Başkanımız sağ olsun konuyla ilgileneceğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahalle yolumuzda çalışmalarına başladı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadeleri kullandı.

Hizmet Kapımıza Geldi

Bölge sakinleri de arterlerin yenilenmesinden duyduğu memnuniyetlerini dile getirdi. Yoldaki deformasyondan dolayı ulaşım sorunu yaşadıklarını ifade eden Hanım Bağrıaçık (70), “Tozdan topraktan ne yolu kullanabiliyorduk ne de evimizin önüne çıkabiliyorduk. Şimdi toz da toprak da kesildi. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Büyükşehir Belediyemizden çok memnunuz” dedi.