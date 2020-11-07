Çağlayancerit ilçe merkezinde içme suyu şebeke yenileme çalışmaları tamamlandı

KASKİ Genel Müdürlüğü Çağlayancerit İlçe merkezinde içme suyu şebeke yenileme çalışmalarını tamamladı.

KAHRAMANMARAŞ 07.11.2020, 11:18
Çağlayancerit ilçe merkezinde içme suyu şebeke yenileme çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş'ta içme suyu problemi yaşayan yerleşim yerleri için yoğun çalışma yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, Çağlayancerit ilçesinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu teminine yönelik faaliyetlerini tamamladı.

Proje kapsamında Çağlayancerit İlçesi Merkezinde 5.200 m şebeke hattı yenilendi. İlçe genelinde kesintisiz su temini sağlamak üzere 43 adet vana takıldı.

İlçe merkezindeki şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle mahalle muhtarları KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin GÜNGÖR'e teşekkürlerini ilettiler. 

#KASKİ Genel Müdürlüğü #Çağlayancerit #İçme Suyu
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