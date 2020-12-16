Çağlayancerit Kaymakamı Güzel, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Çağlayancerit Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 16.12.2020, 15:33 16.12.2020, 15:52
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Güzel, yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.
Güzel, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu ", spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton Zaferi", haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya’da 86 Yıl sonra ibadet" fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren Güzel, AA muhabirlerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.
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