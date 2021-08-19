Çağlayancerit Kaymakamlığı'ndan Bozkurt'a yardım kampanyası

Kaymakamlığımız öncülüğünde, başta ilçe belediyemizin katkıları ve hayırseverlerin desteğiyle ilçemizde Batı Karadeniz Sel Afeti Ayni Yardım Kampanyası organize edilmiş olup bu kampanya kapsamında ilçemiz sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu ili Bozkurt ilçesine en çok ihtiyaç duyulan çocuk mamasından çeşitli kuru bakliyat ürünlerinin bulunduğu 9 çeşit ürüne sahip 156 gıda kolisi, içerisinde dış giyim ayakkabı vb. ürünleri içeren 3059 parça üründen oluşan 180 kıyafet kolisi ayrıca hayırseverlere en çok ihtiyaç duyulan 300 adet 900 Gr çocuk maması alımı yaptırılmış ve Çağlayancerit Belediyesi tarafından çeşitli hijyen/kişisel bakım ürünlerin olduğu 1200 üründen oluşan 136 koli temizlik malzemesi olmak üzere 450 koli kadar yardım toplanmış olup ilgili yere teslim etmek üzere ilçe protokolünün katılımıyla 2 adet yardım aracı uğurlanmıştır. İlçe Kaymakamı Sn. Özgür İŞÇİMEN “Geçmişe baktığımızda Türk milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Birlikten kuvvet doğar, birlikte hayır ayrılıkta azap vardır, ilçe olarak topyekûn ülkemizde yaşanan elim hadiselere kayıtsız kalmayarak tüm imkânlarımız seferber edilerek, birlik beraberlik ve dayanışma ruhu ile ilçemizde bir kenetlenme meydana gelmiştir. Bu anlayışın ilçemizde bundan sonrada sorunlarımızın çözümünde hakim olacağına yürekten inanıyorum. Asil Türk milletinin aziz ve kadim insanlarına hizmet etmekten her daim onur duydum. Sizlerin sayesinde bir kez daha yüreğimiz, gönlümüz bir olan sel felaketinden etkilenen hemşerilerimizin bir nebze de olsa yaralarını sarma noktasında halis bir niyetle yola çıkarak hayra vesile olmamızı sağlayan yüce gönüllü Çağlayanceritli hemşerilerime en kalbi duygularımla muhabbetle selam ediyor, Rabbimden bu memlekete bir daha böyle acılar yaşatmamasını temenni ediyorum” dedi.