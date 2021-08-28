Çağlayancerit Kaymakamlığı tarafından ilçeye dev Türk bayrağı dikildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur.

Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir” dedi.

İşçimen; “Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan ve her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi de ulusumuzun tarihine yön veren önemli savaşlardan birisi olmuş ve bu zaferle milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya gösterilmiştir.

Bu duygu ve düşü , Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum.İlçemizde bu güne kadar dikilen en yüksek Türk Bayrağı direğinin böyle anlamlı bir güne denk gelmiş olmasının haklı gururunu tüm ilçe halkı adına yürekten yaşıyorum, ilçemize bu eserin kazandırılmasında katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.