Çağlayancerit'te doğalgaz çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde başlatılan doğalgaz çalışmaları devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 17.10.2020, 12:17
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Çağlayancerit'te doğalgaz çalışmaları devam ediyor

İstiklal Mahallesi'nde belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettirilen ana hat çalışmalarını inceleyen Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, ilgililerden bilgi aldı.

Sarıaltun, ilçenin bir an önce doğalgaza kavuşması için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların ilçe genelinde yürütüldüğünü Sarıaltun, doğalgazın dağıtım yerlerinin ise hazır olduğunu kaydetti.

#Kahramanmaraş #Çağlayancerit #Doğalgaz
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